TIR-urile si camioanele interzise in weekend pe perioada de vara pe Valea Oltului

Circulatia camioanelor va fi interzisa pe Valea Oltului in timpul zilelor de weekend (vineri, sambata si duminica), de la 1 iulie pana pe 31 august, dar si pe sensul Constanta-Bucuresti al Autostrazii Soarelui (A2), in zilele de luni ale sezonului estival, in intervalul orar 12.00-22.00.Noile restrictii ce urmeaza a fi introduse apar in proiectul de Ordin al ministrului Transporturilor si Infrastructurii si ministrului Afacerilor Interne pentru modificarea Ordinului MT si MAI nr. 1249/132/2018, ... citeste toata stirea