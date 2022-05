TNRS ofera un spectacol cadou - "Operele lui William Shakespeare (pe scurt)"

Teatrul National "Radu Stanca" Sibiu ofera publicului un spectacol cadou, "Operele lui William Shakespeare (pe scurt)", in regia lui Daniel Plier. In 18 mai, incepand cu ora 15, iubitorii de teatru sunt asteptati la Fabrica de Cultura IACM Constructii UniCredit - Sala "Lulu", din str. Triajului, nr. 1 - 3 , Sibiu. Accesul este permis in baza rezervarilor pe www.tnrs.ro sau la Agentia Teatrala din Sibiu.Initiativa de a oferi publicului un spectacol al Sectiei Germane vine dupa ce productia ... citeste toata stirea