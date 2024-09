Toamna isi intra in drepturi, in Sibiu. Temperaturile cresc usor, ploile se raresc

In saptamana ce urmeaza, vremea va aduce temperaturi de toamna, cu cer variabil si maxime de 24 de grade. O usoara racire se va resimti luni, dar pe parcursul saptamanii, temperaturile vor tinde sa ramana apropiate de normalul sezonier, cu cateva ploi sporadice in zonele montane.Luni, vremea va fi usor mai rece decat normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, temporar noros. Local in zona de munte si pe arii restranse in rest, se vor semnala ploi ce vor avea si caracter de aversa. ... citește toată știrea