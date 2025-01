Top 5 locuri de munca cu cea mai rapida crestere in 2025. Tendintele identificate de LinkedIn

LinkedIn, platforma de socializare dedicata afacerilor si locurilor de munca, a publicat recent raportul sau anual "Jobs on the Rise 2025", care scoate la iveala joburile cu cea mai rapida crestere din ultimii trei ani. Studiul dezvaluie tendintele majore care modeleaza piata muncii si viitorul carierelor, oferind profesionistilor o directie clara in contextul schimbarilor rapide din mediul de lucru.Cercetarile LinkedIn arata ca 64% dintre angajati se simt coplesiti de ritmul alert al ... citește toată știrea