Top zece cele mai bune orase din lume

In urma unui studiu britanic, care a analizat aproximativ 50 de orase din lume, s-a realizat top-ul celor mai bune orase din lume. In analiza respectiva, s-a luat in calcul: unastare, sanatate si echilibrul dintre viata privata si munca.TOP-ul celor mai bune orase este deschis de catre Viena.1. Viena, AustriaIn capitala Austriei gasesti cultura, soare si preturi decente la alimente.In Viena sunt 1.884 de ore de soare pe an, iar orele lucrate se ridica la cifra de 1.400 pe an.2. Dubai, ... citeste toata stirea