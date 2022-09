Tot mai multi soferi beti in trafic: unul a distrus sensul giratoriu din Cartierul Arhitectilor

Politistii sibieni au constatat in weekend 15 infractiuni la regimul rutier, au retinut 24 de permise de conducere, au retras 20 de certificate de inmatriculare si au aplicat peste 430 de sanctiuni contraventionale in valoare de 116.000 de lei.Astfel, vineri, in jurul orei 18,00, in municipiul Medias, politistii Biroului Rutier Medias au oprit pentru control un autoturism condus pe Soseaua Sibiului de catre un localnic in varsta de 53 de ani. Testarea alcoolscopica a soferului a indicat o ... citeste toata stirea