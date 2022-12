Traditie reluata la Ocna Sibiului. 52 de ocneri au plecat la Alba Iulia, de 1 Decembrie

Dupa doi ani de pandemie in care nu au fost organizate manifestari ample de 1 Decembrie, ocnerii si-au reluat obiceiul de a participa la ceremoniile de la Alba Iulia. In aceasta dimineata, 52 de reprezentanti ai comunitatii locale din Ocna Sibiului au plecat spre Alba Iulia pentru a participa la manifestarile prilejuite de ZIua Nationala. Din delegatie au facut parte primarul Claudiu Predescu, viceprimarul Camelia Carabulea, consilieri locali, cetateni ai orasului. In mod traditional, delegatia ... citeste toata stirea