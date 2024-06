Traditii in imagini (editia a VIII-a), la Turnu Rosu

Pe la inceputul secolului trecut (probabil prin 1920), locuitorii din Porcesti (Turnu Rosu), frumos imbracati in costumele romanesti traditionale, au facut o fotografie de grup in centrul localitatii. In timp, fotografia respectiva a devenit reprezentativa pentru localitate si comunitatea de aici, fiind promovata printr-o sumedenie de mijloace si in nenumarate ocazii.La aproape 100 de ani distanta, localnicul Dan Hodorogea a avut ideea de a reface fotografia, cu localnicii de la acea vreme. ... citește toată știrea