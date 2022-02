Trafic alternativ pe DN 1, in urma unui accident soldat cu trei victime, in Sibiu

O coliziune intre doua masini a avut loc duminica, 6 februarie, la iesirea din Porumbacu de Jos, in judetul Sibiu. Trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale la fata locului, doua dintre ele fiind transportate la spital. Accidentul s-a petrecut la km 278 al DN 1, unde doua masini care circulau in aceeasi directie, Sibiu, s-au ciocnit. "Intr-o masina se afla doar conducatorul auto, un barbat de 21 de ani, din judetul Alba, iar in a doua un barbat de 46 de ani si o femeie in varsta de 35 ... citeste toata stirea