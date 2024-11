Trafic blocat pe Valea Oltului - Doua persoane ranite

Circulatia pe DN7, Valea Oltului, este blocata total la aceasta ora dupa ce mai multe stanci s-au desprins de pe versant. Conducatorul unui TIR si un pasager aflat in cabina au fost raniti dupa ce autotrenul a intrat in coliziune cu stancile cazute pe carosabil.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in urma caderii unor stanci de pe versant pe partea carosabila, traficul rutier este restrictionat in ambele directii de deplasare, pe ... citește toată știrea