Trafic in conditii de iarna. Ce sfaturi au politistii pentru soferi

Iarna si-a intrat in drepturi, asa ca traficul se desfasoara in conditii specifice anotimpului. Potrivit reprezentantilor IPJ Sibiu, in prezent pe drumurile judetului nu sunt inregistrate blocaje ale drumurilor, in schimb se circula ingreunat pe unele portiuni."In prezent, in judetul Sibiu traficul se desfasoara in conditii de iarna. Nu sunt inregistrate blocaje ale drumurilor, in schimb se circula ingreunat pe unele drumuri judetene, DJ 106 D (Sibiu - Cisnadioara) si 106 A (Rasinari - ... citește toată știrea