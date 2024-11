Traficul a fost redeschis pe A1 intre Sibiu si Boita.

UPDATE:Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anuntat, ca incepand cu ora 13.45, a fost redeschis traficul pe autostrada A1, intre Sibiu si Boita. Decizia a fost luata avand in vedere ameliorarea situatiei meteorologice din zona si iesirea de sub incidenta CODULUI ROSU de viscol.CNAIR atrage atentia ca in continuare este in vigoare un cod portocaliu de vant puternic, pana la ora 17. La fel, avand in vedere ca in zona viscolul bate in continuare cu putere, pe acest ... citește toată știrea