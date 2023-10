In Sibiu s-a vorbit in ultimii ani tot mai mult despre planuri de mobilitate urbana gandite pe termen lung. Cresterea semnificativa a numarului de autoturisme, locurile de parcare insuficiente si dezvoltarea zonelor rezidentiale de la periferiile orasului au dus la cautarea unor altenative pentru transportul cu masina. S-au amenajat piste pentru biciclete, au fost extinse unele trasee deservite de mijloacele de transport in comun, dar, de la o zi la alta traficul din Sibiu e tot mai sufocant. ... citeste toata stirea