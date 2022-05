Traficul pe DN14, intre Medias si Sighisoara, blocat complet in urma coliziunii a trei masini

Accidentul rutier produs luni dupa-amiaza, 9 mai, la iesirea din Medias a blocat total circulatia pe DN 14. In accident a fost implicat si un cetatean strain. Potrivit informatiilor furnizate de politistii Biroului Rutier Medias, soferul unui autoturism, un barbat in varsta de 57 de ani, din Alba, care venea dinspre Sighisoara, a intrat in coliziune cu doua autoturisme. Acestea erau conduse din sens opus de catre o femeie de 31 de ani, domiciliata in Saros pe Tarnave, respectiv un cetatean ... citeste toata stirea