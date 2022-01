Transfer spectaculos pentru FC Hermannstadt - Ioana Hora se alatura echipei

FC Hermannstadt aduce un jucator valoros in echipa. Este vorba despre nimeni altul decat Ioan Hora!Un profesionist care nu mai are nevoie de nici o prezentare face parte incepand de azi din familia #FCH! Este vorba despre Ioan Hora, unul dintre cei mai titrati fotbalisti din Romania, care au jucat vreodata la Sibiu si sub culorile echipei noastre. La cei 33 de ani ai sai, Ioan Hora are un palmares impresionant: un titlu de campion al Romaniei (sezonul 2011-2012 , CFR Cluj), doua Cupe ale ... citeste toata stirea