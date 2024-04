Transilvania Tattoo Expo revine la Sala Thalia intre 24-26 mai

Prima conventie internationala de tatuaje din Romania, Transilvania Tattoo Expo, revine la Sala Thalia, in centrul istoric al Sibiului, in perioada 24.-26 mai. Organizatorii deja au inceput inscrierile pentru conventia din luna mai."Vreau sa va anunt ca in perioada 24-26 mai anul acesta va avea loc editia numarul 12 a Festivalului International Transilvania Tattoo Expo. Pregatirile sunt in toi. Mai avem putine locuri disponibile pentru artistii care mai doresc sa se inscrie acum pe ultima ... citește toată știrea