Transplant de cornee in premiera la Sibiu. Trei pacienti au fost operati la Ofta Total

Trei pacienti au beneficiat de transplant de cornee, in cadrul unor interventii chirurgicale realizate in premiera la Sibiu de medicii din cadrul clinicii Ofta Total, zilele trecute."Transplantul presupune inlocuirea corneei bolnave, care nu mai este transparenta, cu una sanatoasa, umana. Transplantul este ultima solutie pentru recuperarea vederii. In cazul in care corneea nu mai este transparenta nu ii mai permite pacientului sa vada prin ea, din acest motiv este nevoie de inlocuirea ei cu ... citeste toata stirea