Asociatia Urban Bike Revolution a lansat un proiect de educare si constientizare, destinat elevilor de liceu, privind importanta gestionarii corecte a deseurilor denumit "Trash - de la deseu la resursa". In saptamana 8-12 mai, in cadrul Saptamanii Verzi, elevii din clasele a 11-a ale Colegiului National "Samuel von Brukenthal" au fost invitati sa participe la o serie de ateliere, exercitii practice si vizite in teren pentru a intelege mai bine fluxul managementului deseurilor, dar mai ales