Trecem la paltoane: vremea se raceste, noaptea temperaturile coboara la un grad

Incet, incet, toamna isi face simtita prezenta. Prima saptamana din a doua jumatate a lunii octombrie aduce o racire a vremii, temperaturile coborand, in timpul noptii, aproape de valoarea inghetului. Treptat, intram in ceea ce se cheama o toamna rece, vestea buna fiind ca nu vom avea parte de ploi.Luni, vremea va fi apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare la sfarsitul intervalului cand izolat se vor semnala ploi slabe, mai ales in zona montana.