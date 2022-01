Trei cutremure s-au produs noaptea trecuta, intr-un interval de patru ore, in zona Vrancea. Activitatea seismica este in crestere de la inceputul anului.Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunta ca in Vrancea, in noaptea de miercuri spre joi, s-au produs trei cutremure de intensitate medie.Primul seism a avut magnitudinea 3 si a fost inregistrat la ora 1.27, la ... citeste toata stirea