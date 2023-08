Melomanii din Sibiu, dar si turistii se pot bucura de trei evenimente muzicale in cadrul Masterclass XIX editia 2023. Este vorba despre LAUDATE DOMINUM, un concert de muzica sacra ce va avea loc la Biserica Ursulinelor in Sibiu, Sambata, 26 august 2023, de la ora 18:30. Duminica, 27 august 2023, incepand cu ora 17:00, Forumul Democrat al Germanilor din Romania va gazdui in Sala Oglinzilor GALA TINERILOR ... citeste toata stirea