Trei persoane au fost ranite, vineri seara, dupa un accident rutier produs intre doua masini, pe DN 7, in Talmaciu, la intersectia strazilor Ghe. Lazar - Unirii.Potrivit reprezentantilor Politiei Sibiu, in accident au fost implicate doua masini, dintre care unul condus de o femeie in varsta de 20 de ani, din Talmaciu, iar cea de-a doua masina, de un barbat in varsta de 50 de ani, din judetul Valcea. ... citeste toata stirea