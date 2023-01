Trei raniti dupa un accident pe DN 14, la iesirea din localitatea Rusi spre municipiul Medias

Trei persoane au fost ranite, marti, in urma unui accident care a avut loc pe DN 14, la iesirea din localitatea Rusi spre municipiul Medias. Din primele cercetari efectuate de politistii rutieri s-a stabilit ca, in timp ce conducea un autoturism dinspre Medias spre Sibiu, un mediesean in varsta de 48 de ani s-a angajat in depasirea unui alt vehicul, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un autoturism condus din sens opus de catre un barbat in varsta de 33 de ... citeste toata stirea