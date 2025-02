Trei reprezentanti ai Primariei Sibiu prezenti in Suedia la un workshop despre delincventa juvenila

La inceputul acestei luni, trei reprezentanti ai Primariei Sibiu din cadrul Directiei de Asistenta Sociala au participat la workshopul international "Police and Social Work", organizat la Uppsala, in Suedia. Evenimentul a reunit experti din domeniul asistentei sociale, al educatiei si fortelor de ordine, pentru a discuta despre solutii eficiente in prevenirea delincventei juvenile.Invitatia adresata Directiei de Asistenta Sociala Sibiu a venit din partea Centrului de tineret din Uppsala, care, ... citește toată știrea