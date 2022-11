Trei scene rock, la Sibiu. Petrecere de lansare, la Bucuresti

ARTmania Festival lanseaza un parteneriat strategic cu Inferno Metal Festival & Music Conference si Midgardsblot Festival, doua dintre cele mai importante evenimente de gen din Norvegia, iar timp de 12 luni va derula o serie de evenimente sub umbrela "Punti Muzicale Prin Antreprenoriat Cultural/ Musical Bridges Through Cultural Entrepreneurship".Prin dezvoltarea acestui parteneriat strategic cu operatori culturali norvegieni reprezentativi in zona muzicii rock-metal, cat si cu partenerul ... citeste toata stirea