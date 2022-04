Trei sibieni au fost retinuti, cercetati penal pentru acte de violenta comise pe strada

Politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Sibiu au retinut trei sibieni, o femeie si doi barbati, cercetati penal pentru infractiuni de lovire sau alte violente, respectiv tulburarea ordinii si linistii publice."In fapt, cei doi barbati in varsta de 16, respectiv 46 de ani si femeia in varsta de 36 de ani sunt banuiti ca, la data de 13 aprilie, in jurul orei 16,00, in timp ce se aflau pe strada Esiglari din municipiul Sibiu, pe fondul unor conflicte mai ... citeste toata stirea