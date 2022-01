"Trei Surori" si "Maestrul Dansului", surprizele Scenei Digitale in luna februarie

Scena Digitala, platforma online de teatru-film a Teatrului National "Radu Stanca" Sibiu ofera abonatilor, in luna februarie, premiera "Trei surori", in regia Andreei si a lui Andrei Grosu. Spectacolul international nou este "Maestrul Dansului", in care stelarul FITS Israel Galvan s-a pus in slujba dansului, gasind spatii alternative de dans."Maestrul dansului" s-a nascut din atentia sa pentru cultura muzicii si a dansului spontan asociata cu barurile si cafenelele din intreaga lume. Abonatii ... citeste toata stirea