Trei turisti au ramas noaptea pe munte dupa ce masina s-a inzapezit

Trei turisti, printre care si un copil, au ramas noaptea pe munte dupa ce masina in care se aflau s-a inzapezit pe un drum forestier. Cei trei au fost salvati de jandarmii montani si de salvamontisti.Incidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, pe un drum forestier intre localitatea Rau Sadului si statiunea Paltinis.Din cauza zapezii, soferul, un barbat in varsta de 71 de ani, a pierdut controlul asupra masinii si a intrat intr-un sant.Ajunsi la fata ... citeste toata stirea