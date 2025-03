Tribune vandalizate la Copsa Mica. Ce masuri promit autoritatile

Administratia locala din Copsa Mica intentioneaza sa monteze mai multe camere video in localitate, pentru a preveni actele de vandalism.Recent, in zona terenului de sport de la Scoala Gimnaziala nr.3 au fost vandalizate tribunele, dar autorii vor fi in curand identificati, pentru ca zona este supravegheata video."Stimati cetateni si dragi copii, va rugam, din nou, sa incercati sa pastrati si sa nu distrugeti mobilierul stradal, dotarile urbane, spatiile verzi. ... citește toată știrea