Triplare a numarului cazurilor de gripa confirmate in Sibiu in ultima saptamana a anului

Numarul cazurilor de gripa din judetul Sibiu s-a triplat in ultima saptamana din an, comparativ cu saptamana precedenta. Astfel, in perioada 26 decembrie - 1 ianuarie au fost confirmate 197 de cazuri, fata de 77 de persoane cu gripa in saptamana precedenta.Raportarea catre Institutul National de Sanatate Publica a inceput din 24 octombrie, iar pentru prima saptamana au fost transmise 18 cazuri de gripa.Dintre cele 197 de cazuri, 86 au fost internate. Din total, 55 cazuri de gripa au fost la