Tulipanii au dat in floare, la Palatul Brukenthal Avrig

In aceasta perioada a anului, in "Gradina cu triunghiuri" din cadrul complexului Palatul Brukenthal Avrig, Mama Natura ne invita la spectacolul infloririi Tulipanului (Arborele Lalea - "Liriodendrom Tulipifera"), un eveniment natural inedit si incantator pentru orice privitor.Tulipanii de la Avrig, arbori extrem de rari in aceasta parte a Europei, au fost plantati in vremurile cand Samuel Von Brukenthal era guvernator al Transilvaniei si au o vechime ce depaseste doua secole si jumatate.De ... citește toată știrea