Turista atacata de caini de stana la Sebesu de Sus

O sibianca a trecut printr-o experienta terifianta in cursul zilei de duminica, 24 noiembrie, dupa ce a fost inconjurata de o haita de caini. Totul s-a petrecut la intrarea in satul Sebesu de Sus, in vecinatatea unei stani.Femeia cobora de la Cabana Suru din Muntii Fagaras, unde a efectuat o drumetie alaturi de cei trei caini ai sai."Am fost informati despre incident prin 112. Am luat legatura telefonic cu doamna in cauza, care ne-a comunicat faptul ca s-a retras, alaturi de cainii sai, in ... citește toată știrea