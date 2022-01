Turnul Sfatului intra in reabilitare. Primaria Sibiu aloca 11 milioane lei pentru scari noi

Unul dintre cele mai importante obiective turistice ale Sibiului, Turnul Sfatului, va intra in reabilitare, dupa ce Consiliul Local Sibiu va vota un proiect de aprobare a indicatorilor tehnico - economici pentru lucrarea estimata la 11 milioane lei.Specialistii propun o serie de solutii care sa respecte regulile impuse in privinta monumentelor istorice, dar si imbunatatiri care sa inlesneasca accesul vizitatorilor si sa ofere siguranta in cazul unei evacuari.Va fi verificata zidaria de ... citeste toata stirea