Suspectii in cazul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner "au planuit din timp savarsirea faptelor", s-au deplasat dintr-un judet in altul si au intrat noaptea in imobil, purtand cagule si manusi, arata procurorii sibieni in rechizitoriul prin care au propus arestarea preventiva in lipsa a suspectilor. In plus, acestia s-au inarmat cu un pistol si au avut asupra lor o funie. Au plecat pe jos din imobil, cunoscand unde sunt camere de luat vederi, ceea ce arata o "pregatire infractionala ... citeste toata stirea