Ucrainean surprins de radar cu viteza de 203 km/ora pe Autostrada

Un sofer ucrainean a fost surprins de aparatul radar circuland pe Autostrada A1 Ramnicu Valcea - Deva, in zona judetului Alba, cu viteza de 203 kilometri pe ora, informeaza reprezentantii Politiei Sibiu.Viteza cu care a fost surprins ucraineanul este cea mai mare viteza inregistrata de dispozitivele radar in perioada weekendului si a fost surprinsa sambata, la orele pranzului, in cazul unei masini conduse de un sofer in varsta de 63 de ani. Acesta, cetatean ucrainean, conducea masina pe ... citeste toata stirea