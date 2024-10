Ultima luna de toamna, pregatita pentru drumetii. Unde pot merge sibienii in luna lui Brumar

Ultima luna de toamna tine cu cei care iubesc muntele si le faciliteaza drumetiile oferindu-le un timp numai bun de excursii. Pentru a-si putea pregati din timp iesirile, Programul Anii Drumetiei le ofera sibienilor programul pentru luna lui Brumar.Astfel, in penultima luna din an, drumetiile incep sambata, 2 noiembrie, cu o drumetie in familie la Coliba lui Nea Ion, pe traseul Rasinari - Vf. Fraga - Coliba lui Nea Ion - Vf. Plaiului - Valea Caselor - Rasinari, ghid Mihai Proca. Sambata, 9 ... citește toată știrea