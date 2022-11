ULTIMA ORA! Eugen Beza nu mai e antrenorul Selimbarului!

Echipa din Selimbar a anuntat, in urma cu cateva minute, pe pagona sa de Facebook, rezilierea contractului cu antrenorul principal Eugen Beza. Despartirea se petrece la doar o zi dupa ce Beza anuntase, intr-o conferinta de presa, ca doreste sa duca la bun sfarsit contractul care ii expira in vara anului 2024!Eugen Beza ii lasa pe "calaretii rosii" pe locul 11 in clasamentul Ligii 2, cu 17 puncte. CSC 1599 a inceput sezonul cu trei victorii care au propulsat-o in fruntea clasamentului ... citeste toata stirea