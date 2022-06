Ultima strada fara canalizare din Ocna Sibiului primeste o retea nou-nouta

Statiunea Ocna Sibiului, aflata la mai putin de 20 de km de municipiul resedinta de judet, se transforma in fiecare vara intr-o destinatie turistica pentru romanii din intreaga tara, dar si pentru straini. In aceste conditii, infrastructura orasului reprezinta o prioritate pentru administratia locala care deruleaza in prezent mai multe proiecte de modernizare a localitatii. Recent, s-a incheiat licitatia pentru executia lucrarilor de introducere a retelei de canalizare menajera pe strada ... citeste toata stirea