Un accident care a paralizat circulatia pe Valea Oltului mai multe ore, surprins de o camera de supraveghere VIDEO

Doua accidente rutiere au paralizat traficul pe Valea Oltului, vineri, 21 ianuarie, dar unul dintre ele a fost surprins de o camera de supraveghere. Un grav accident rutier s-a produs vineri, 21 ianuarie, pe Valea Oltului, in Boita - Sibiu. In urma coliziunii dintre un TIR si un autoturism, doua persoane au avut nevoie de descarcerare, fiind preluate de echipajele medicale in stare inconstienta. Pentru salvarea acestora a fost trimis inclusiv un elicopter SMURD.Traficul rutier a fost blocat ... citeste toata stirea