Un argesean drogat a fugit cu politia pe urme. Un tanar din Braila, beat si fara permis pe DN 7

9 infractiuni constatate, 47 de permise de conducere suspendate si 400 de sanctiuni contraventionale au fost aplicate in acest weekend de catre politistii rutieri. Amenzile au fost in valoare totala de peste 140.000 de lei.In noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 02:30, politistii Biroului Rutier Medias au oprit pentru control in trafic, pe str. Aurel Vlaicu din municipiu, un autoturism la volanul caruia se afla un barbat. In momentul in care politistii au inceput sa efectueze ... citeste toata stirea