Un asteroid de o mie de metri va trece foarte aproape de Pamant

Un asteroid cu o latime de peste 1.000 de metri zboara prin spatiu spre Pamant. Asteroidul are o inaltime de aproximativ 2,5 ori mai mare decat Empire State Building din New York. Acesta va trece foarte aproape de Pamant pe 18 ianuarie 2022.Un asteroid urias cu o latime de peste 1000 de metri zboara prin spatiu spre Pamant. Acesta va trece pe langa Pamant pe 18 ianuarie 2022. Astronomii l-au numit Asteroidul 7498 (1994 PC1).Asteroidul are o inaltime de aproximativ 2,5 ori mai mare decat ... citeste toata stirea