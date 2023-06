Un barbat in varsta de 40 de ani a murit, sambata, intr-un accident feroviar. Potrivit reprezentantilor Politiei Sibiu, in jurul orei 16.15 barbatul a fost accidentat mortal de un tren in zona statiei CFR Medias.La locul producerii accidentului a intervenit o ambulanta SAJ Sibiu. Se pare ca barbatul s-a aruncat in fata trenului, primele date fiind ca acesta s-a ... citeste toata stirea