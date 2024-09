Un barbat de 55 ani, a traversat fara sa se asigure si a fost lovit de o autoutilitara

In aceasta dimineata, politistii rutieri au intervenit la un accident produs la iesirea din Brateiu spre Sighisoara. Un barbat de 55 de ani, din Dumbraveni a fost lovit de o autoutilitara condusa de un barbat de 45 de ani, din Hunedoara. Dumbraveanul a fost transportat in stare grava, dar din pacate acesta a decedat la spital."Din primele cercetari efectuate a rezultat ca, in timp ce ... citește toată știrea