Un barbat de 78 de ani, gasit mort in judetul Valcea, intr-un incendiu de vegetatie

Un incendiu de vegetatie a avut loc duminica, in jurul orei 14, in localitatea Pietrari, din judetul Valcea. In urma incendiului, un barbat in varsta de 78 de ani a fost gasit mort. Autoritatile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa si efectueaza cercetari pentru a stabili circumstantele."In acest caz, politistii efectueaza cercetari sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Horezu, in ... citește toată știrea