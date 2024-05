Un barbat din Valcea s-a rasturnat cu camionul, pe DN1, in zona Mohu

"Politistii rutieri au intervenit joi la un autoaccident produs pe DN 1, la km. 301+700, in zona localitatii Mohu. In timp ce conducea un camion spre Sibiu, un barbat in varsta de 55 de ani, din judetul Valcea, a pierdut controlul directiei de deplasare si s-a rasturnat in afara ... citește toată știrea