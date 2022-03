Un bulgar a fost accidentat mortal de un microbuz pentru transport persoane, in timp ce traversa DN1, noaptea

Tragedia s-a produs in dimineata zilei de luni, 7 martie, in jurul orei 03:45, la km 329 + 700 m, al DN 1, intre Sacel si Saliste, in judetul Sibiu. Nu se stie ce cauta bulgarul la acea ora din noapte pe drumul national cand a fost lovit de microbuz. Cert este ca in urma coliziunii a suferit leziuni incompatibile cu viata. Potrivit politistilor sibieni, din cadrul Biroului Drumuri Nationale si Europene, care au intervenit la fata locului, microbuzul pentru transport persoane era condus de un ... citeste toata stirea