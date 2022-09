Un cal rasa sange rece polonez, furat din gospodaria unui barbat din Copsa Mica

Un cal rasa sange rece polonez a fost furat din gospodaria unui barbat din orasul Copsa Mica. Animalul, care are o valoare de circa 6.000 de euro, a fost gasit dupa patru zile de politisti.Barbatul din Copsa Mica a sesizat in scris Politia Sibiu ca in noaptea de 22 spre 23 septembrie, persoane necunoscute au patruns in curte si i-au furat un cal rasa sange rece polonez si un capastru de piele.In urma cercetarilor efectuate de catre politistii din cadrul Politiei orasului Copsa Mica, a fost ... citeste toata stirea