Un catel aflat in pericol in raul Cibin a fost salvat la timp de un membru Animal Life Sibiu

Un gest deosebit a fost facut marti, cand Adina Durcau, membra a Asociatiei Animal Life, a reusit sa salveze un catel aflat in pericol in raul Cibin. Animalul a avut noroc, fiind recuperat la timp si primind imediat ingrijiri medicale. Catelul a necesitat o interventie chirurgicala si si-a gasit rapid si o noua familie."Un prieten de-al asociatiei ne-a sfatuit sa ii dam Adinei un cameraman pentru a surprinde toate aventurile si interventiile de care are parte in fiecare zi! Nu ar fi o idee ... citește toată știrea