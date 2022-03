Un cetatean bulgar a murit lovit de un microbuz pe DN 1

Un cetatean bulgar a murit, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce a traversat prin loc nepermis si fara sa se asigure Drumul National 1, in zona Sacel - Saliste.Accidentul s-a produs in jurul orei 03,45. Politistii Biroului Drumuri Nationale si Europene Sibiu au intervenit pentru a stabili cauza producerii accidentului rutier de pe DN 1, km. 329+700, dintre Sacel si Saliste.Din primele cercetari efectuate la locul producerii a rezultat faptul ca cetateanul bulgar, in varsta de 52 ... citeste toata stirea