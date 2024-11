Un cetatean strain s-a rasturnat cu masina in afara drumului

Politistii rutieri au intervenit sambata dimineata la un accident produs pe DN 1, in localitatea Cristian. Un cetatean strain, de 72 de ani, a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat cu masina in afara drumului. In autovehicul mai era o sibianca de 50 de ani, care a suferit un atac de panica."In timp ce conducea un autoturism spre Sibiu, un cetatean strain, in ... citește toată știrea